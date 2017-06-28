Кирилл Набутов: Футбол – не наш вид спорта. Нам больше подходит хоккей

Спортивный комментатор Кирилл Набутов считает, что для России хоккей является более подходящим видом спорта, чем футбол.

«Много раз говорил: мы, русские, никогда не будем играть в футбол очень хорошо. Футбол не наш вид спорта. Он не для народа с нашим менталитетом, не для народа с нашей культурой, не для народа с нашим климатом. В футбол играют на улице. В нашей стране климат больше позволяет играть на улице в хоккей. Наши люди не склонны к самоорганизации. Не случайно у нас везде бардак, кавардак и так далее. Мы не в состоянии наладить свою жизнь без начальника, без палки. Футбол — математически сложная игра с большим количеством неизвестных. Тут триллион возможностей развития событий в единицу времени. Мы можем хорошо соорганизоваться втроем, на троих. А тут сильно больше троих. Для нас это слишком сложно.

Одиннадцать человек на поле не могут организоваться. Вот когда пять человек играют в хоккей в нашу погоду, тогда у нас получается. Тем более что эта игра требует самопожертвования. Умение терпеть боль, жертвовать собой — то, что в нас воспитывали столетиями климат, условия жизни, государственное устройство, церковь. Терпеть мы привыкли. Нам говорили, что умереть за родину — высшее благо, пожертвовать собой — высшее счастье. Это мы умеем. Даже когда можно обойтись без жертв. Оттого и в хоккей, где надо рисковать здоровьем и жизнью, мы играть умеем. Эта игра для нашего характера», - цитирует Набутова «Спорт день за днем».