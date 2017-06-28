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Иван Кирпа: Поветкин – один из лучших боксеров мира

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Иван Кирпа, тренирующий российского тяжеловеса Александра Поветкина, на открытой тренировке рассказал о готовности своего подопечного перед боем с Андреем Руденко.

«Я считаю, Александр, по сути, один из лучших боксеров не то, что в России, а в мире. Конечно он один из лучших моих учеников, а может и самый лучший будет в моей тренерской карьере — ничего не могу сказать. Но, однозначно, да, Саша — это большой спортсмен, это имя. С ним очень приятно работать», – сказал Кирпа.

Напомним, что бой Поветкина с Руденко пройдет 1 июля в Москве. На кону будут титулы WBA International и WBO International.

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