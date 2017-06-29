Павел Медведев покинул «Сочи»
Источник: ХК «Сочи»Комментарии
Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Павлом Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
«Руководство клуба и тренерский штаб команды благодарят игрока за работу и желают удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.
Добавим, что 25-летний нападающий перешел в «Сочи» из «Югры» по ходу минувшего сезона. За сочинскую команду Медведев провел шесть матчей, не набрав очков.
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