Василий Первухин: Я в шоке от того, что творится в «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Олимпийский чемпион, один из сильнейших защитников отечественного хоккея Василий Первухин оценил ситуацию в московском «Динамо», за которое выступал более десяти сезонов.
- Сегодня прочитал о том, что КХЛ не может сверстать календарь из-за неопределенности с «Динамо». Боже мой, до чего мы докатились. Не знаю, что и сказать. Я в шоке. «Динамо» ведь всегда было образцом стабильности, а после развала Советского Союза – форпостом московского хоккея. А теперь неизвестно, стартует ли в чемпионате. У динамовских ветеранов сердце кровью обливается. Даже не знаю, где выход из создавшейся ситуации.
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