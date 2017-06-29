Дмитрий Курбатов: Кубок Первого канала-2017 проведем в Москве
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о Кубке Первого
канала и приглашение на наш домашний турнир сборных Канады и Кореи.
- Кубок Первого канала планируем провести в Москве.Отправили заявку директору «ВТБ Ледового дворца» Никите Бажанову. С конкретными датами. Но здесь есть варианты. Что касается приглашения на турнир олимпийских сборных Канады и Кореи, то пока могу лишь сказать, что с ними достигнута принципиальная договоренность. Идут переговоры..
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