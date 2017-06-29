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Дмитрий Макаров: Очевидно, что «Югра» будет сражаться за плей-офф

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Нападающий Дмитрий Макаров рассказал, как состоялся его переход из «Салавата Юлаева» в «Югру».

- Весной стал неограниченно свободным агентом, поступил ряд предложений. Каких? Сейчас об этом говорить неправильно, ведь я практически сразу принял вариант от генерального менеджера «Югры» Евгения Хацея.

- Почему «Югра»?
- Сразу почувствовал, что и менеджмент, и тренерский состав Ханты-Мансийска во мне заинтересованы. Не понаслышке знаю систему игры Игоря Захаркина, с которым посчастливилось поработать в «Салавате Юлаеве». Этот тренер ценит хоккеистов комбинационного плана, дает возможность для творчества на льду. Не сомневаюсь и в том, что в команде будет хороший микроклимат.

- Что скажете о новом клубе? Вас не пугает, что в последние годы он не борется за Кубок Гагарина?
- На мой взгляд, у «Югры» хороший состав, есть и талантливая молодежь, и опытные, техничные игроки - Курьянов, Панов, другие ребята. Слышал, что и руководство округа делает все возможное, чтобы хоккей в Ханты-Мансийске, во всем регионе развивался. Очевидно, что «Югра» будет сражаться за плей-офф.

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