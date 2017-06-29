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TSN: Да Коста на сто процентов решил провести следующий сезон в НХЛ

Источник:  TSNКомментарии

Форвард ЦСКА Стефан Да Коста точно будет играть в НХЛ в следующем сезоне. Об этом информирует североамериканский журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

«К Да Косте обратились несколько клубов. Француз на сто процентов решил следующий сезон провести в НХЛ», - написал Дрегер в своем твиттере.

В минувшем сезоне Да Коста провел в регулярном чемпионате КХЛ 24 матча в составе армейского клуба, забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач.

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