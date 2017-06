TSN: Да Коста на сто процентов решил провести следующий сезон в НХЛ

Форвард ЦСКА Стефан Да Коста точно будет играть в НХЛ в следующем сезоне. Об этом информирует североамериканский журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

«К Да Косте обратились несколько клубов. Француз на сто процентов решил следующий сезон провести в НХЛ», - написал Дрегер в своем твиттере.

Multiple teams have called on Stephane Da Costa. He 100% intends on playing in the NHL next season. Was in KHL last 3 years.