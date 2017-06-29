Владимир Плющев: Панарин сумеет реализовать себя в «Коламбусе»
Источник: Лента.РуКомментарии
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».
Напомним, 23 июня «Чикаго» обменял российского форварда в «Коламбус». Взамен «ястребы» получили нападающего «Блю Джекетс» Брендона Саада.
«Если клуб отказывается от хоккеиста, то от этого выигрывает хоккеист. Панарин сумеет себя реализовать в другой команде. Артемий - мастер, который в состоянии это сделать. А чем закончится политика, которую взял его предыдущий клуб?! Не знаю, посмотрим», - цитирует Плющева «Лента.ру».
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