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Владимир Плющев: Панарин сумеет реализовать себя в «Коламбусе»

Источник:  Лента.РуКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».

Напомним, 23 июня «Чикаго» обменял российского форварда в «Коламбус». Взамен «ястребы» получили нападающего «Блю Джекетс» Брендона Саада.

«Если клуб отказывается от хоккеиста, то от этого выигрывает хоккеист. Панарин сумеет себя реализовать в другой команде. Артемий - мастер, который в состоянии это сделать. А чем закончится политика, которую взял его предыдущий клуб?! Не знаю, посмотрим», - цитирует Плющева «Лента.ру».

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