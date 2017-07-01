Джанни Инфантино: без видео-ассистента мы увидели бы совсем другой турнир

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил успешное внедрение новой технологии, видео-ассистента, которое произошло на Кубке конфедераций в России.

- Мы реально переписали историю футбола. Это произошло здесь – в России. Я имею в виду видео-ассистента для рефери. С моей точки зрения внедрение новой технологии прошло с успехом. В шести матчах были приняты решения, которые повлияли на ход матча – видео-ассистент исправил ошибки арбитров. Без видео-ассистента мы бы увидели другой турнир. Чуть менее честный. Переоценить честную игру невозможно. Теперь мы будем видеть меньше грубых ошибок судей на поле – они будут исправляться. Надо понимать, что это было тестовой использования – без накладок обойтись не могло. Дальше мы будем работать над улучшением – над коммуникацией, над скоростью принятия решений. Все равно, даже видео-ассистент оставляет простор судье, которому приходится принимать решение. Если, например, в штрафной площади один игрок дотронулся до соперника, можно ли давать за это пенальти? В общем, я доволен видео-ассистентом.