Леон Горецка: Германия не обращает внимания на критику

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка заявил национальная команда не обращают внимания на критику.

«Если честно, что я даже газеты не читаю уже. Что-то похожее было в прошлом году на Одимпиаде, когда наша сборная даже всем заткнула рты. Такое происходит и на Кубке конфедераций. Мы умеем играть в хороший футбол и своими результатами заслужили уважение болельщиков», - цитирует Горецку Goal.

Напомним, сборная Германии сыграет в финале Кубка конфедераций с командой Чили. Матч состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург», начало в 21:00 по московскому времени.