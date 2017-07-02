Леон Горецка: Германия не обращает внимания на критику
Источник: Goal.comКомментарии
Полузащитник сборной Германии Леон Горецка заявил национальная команда не обращают внимания на критику.
«Если честно, что я даже газеты не читаю уже. Что-то похожее было в прошлом году на Одимпиаде, когда наша сборная даже всем заткнула рты. Такое происходит и на Кубке конфедераций. Мы умеем играть в хороший футбол и своими результатами заслужили уважение болельщиков», - цитирует Горецку Goal.
Напомним, сборная Германии сыграет в финале Кубка конфедераций с командой Чили. Матч состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург», начало в 21:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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