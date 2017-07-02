Наталья Ищенко: ЧМ-2018 даст толчок развитию не только футбола, но и других видов спорта в Калининграде
Источник: ТАССКомментарии
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда на чемпионате мира-2018 Наталья Ищенко отметила важность предстоящего турнира для развития спорта в этом городе.
«Для Калининграда огромный плюс, что мы получим столько спортивной инфраструктуры, в которой город действительно нуждается, - сказала Ищенко. - Мы получим четыре тренировочные площадки, замечательный стадион. Естественно, это послужит огромным толчком для развития футбола, а также всех сопутствующих видов спорта. Уверена, что калининградцы, почувствовав дух большого турнира, захотят и своих детей отдать в спорт, и сами дети захотят достичь таких же высот и результатов».
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