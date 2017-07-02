Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Чили- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборные Бразилии и России проведут товарищеский матч в марте 2018 года

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал, что сборные Бразилии и России проведут товарищескую встречу в марте следующего года.

 - Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Игра пройдет в России. У нас есть специальная компания, которая организует товарищеские матчи национальной сборной. Точный ответ дадут они, но я думаю, что все детали уже улажены, - передает слова Сарни ТАСС.

Добавим, что борная Бразилии досрочно гарантировала выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет в России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Непомнящий: Сборная России пыталась наиграть какие-то связки во время Кубка конфедерацийИзвестный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.Дмитрий Черышев: У Дениса травмы позади. Все будет хорошоДмитрий Черышев: У Дениса травмы позади. Все будет хорошоПосол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода рассказал о подготовке города к турниру, своем возвращении к работе, а также оценил игру сборной России.Зобнин может приступить к тренировкам через месяцГенеральный директор итальянской клиники «Вилла Стюарт» рассказал о том, как прошла операция полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина.«Вы этого не знаете? Или не хотите знать?!» Жесткий ответ миру про наш допинг«Вы этого не знаете? Или не хотите знать?!» Жесткий ответ миру про наш допингВиталий Мутко дошел до кипения: он готов доказывать допинговую чистоту России хоть в танце.Джанни Инфантино: Допинг у россиян на ЧМ-2014? Их проверяли европейские врачи, результат - отрицательныйПрезидент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о сообщениях СМИ по поводу допинга сборной России на ЧМ-2014.Виталий Мутко: Пора забыть о ситуации с Лебедевым и ЖирковымПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал про встречу с членом исполнительного комитета РФС Игорем Лебедевым.Михаил Гершкович: Дзюба осложняет себе дорогу в сборнуюПрезидент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций.Александр Гришин: Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками были Жирков, Головин или ГлушаковГлавный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о Кубке конфедераций. Напомним, по его итогам зрителям больше всего запомнилась игра голкипера сборной России Игоря Акинфеева.Тимур Журавель: В России не хватает игроков для сборной, а в Германии не хватает сборных для игроковКомментатор телеканала «Матч ТВ» – об уровне сборной Германии, которая сыграет 2 июля против команды Чили в финале Кубка конфедераций.Диего Марадона: Я готов возглавить сборную России!Лучший игрок чемпионата мира 1986 года Диего Марадона, который в эти минуты дает эксклюзивное интервью «Советскому спорту», заявил о своей готовности возглавить сборную России.«Матч с Россией еще возможен». Главный тренер сборной Бразилии Тите посетил Сочи«Матч с Россией еще возможен». Главный тренер сборной Бразилии Тите посетил СочиГлавный тренер сборной Бразилии Тите посетил матч Германия – Мексика и после пообщался с корреспондентом «Советского спорта».Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хужеПереход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хужеК самому Дмитрию Полозу никаких вопросов: но из-за клуба, в котором он дорос до сборной, его продвижение вызывает вопросы.Виталий Мутко: Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроляВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о том, что футболисты национальной сборной проходили процедуру допинг-контроля на домашнем Кубке конфедераций.Дмитрий Баранник: Создается впечатление, что журналисты продолжают верить в золотую рыбкуЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.Игроки сборной России пожелали удачи женской национальной команде на Евро-2017Футболисты сборной России пожелали женской национальной команде удачного выступления на чемпионате Европы-2017, записав видеоролик. Об этом сообщает «Лента. ру» со ссылкой на официальный сайт РФС.Виталий Мутко: У сборной России на Кубке конфедераций мы увидели отсутствие безразличия и огромную самоотдачуПрезидент РФС Виталий Мутко подвел итог выступления сборной России на Кубке конфедераций.Андрей Червиченко: На ЧМ-2018 Россия не выйдет из группыАндрей Червиченко: На ЧМ-2018 Россия не выйдет из группыБывший президент «Спартака» подвел итоги Кубка конфедерации и объяснил, почему нам ничего не светит на домашнем чемпионате мира.Леонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучшеЛеонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучшеБывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал небольшое интервью ESPN FC.Никита Симонян: Англичане не могут успокоиться до сих пор, не знаю, что еще придумаютПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал обвинения футболистов сборной России в применении допинга на чемпионате мира-2014, высказываемые в британских СМИ.Андрей Червиченко: В Эфиопии нет хоккея, в России нет футболаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на чемпионат мира.
Хоккей
Агент Радулова: Ведем переговоры с четырьмя клубами НХЛ
Бокс
Боб Арум: Пакьяо сделал достаточно для победы над Хорном
Футбол
Нападающий «Барселоны» Эль-Хаддади отказался от перехода в «Зенит»
Футбол
Халк посетит финал Кубка конфедераций
все новости
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика