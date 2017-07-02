Сборные Бразилии и России проведут товарищеский матч в марте 2018 года

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал, что сборные Бразилии и России проведут товарищескую встречу в марте следующего года.

- Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Игра пройдет в России. У нас есть специальная компания, которая организует товарищеские матчи национальной сборной. Точный ответ дадут они, но я думаю, что все детали уже улажены, - передает слова Сарни ТАСС.

Добавим, что борная Бразилии досрочно гарантировала выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет в России.