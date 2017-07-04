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Боб Арум рассказал, почему не удалось договориться о бое Ломаченко с Ригондо и Салидо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный промомутер Боб Арум рассказал о том, почему у него постоянно срываются переговоры с командой кубинца Гильермо Ригондо.

Напомним, что в последний раз Ригондо вызывал на бой клиента Арума – Василия Ломаченко. На бой с украинцем претендовал также Орландо Салидо, но в итоге выбор был сделан в пользу Мигеля Марриаги, с которым Ломаченко выйдет на ринг 5 августа.

– Ригондо просто мешок с дерьмом. Он только пишет в социальных сетях, а когда нужно сесть и договориться одно и то же – не хочу драться в 130 фунтах. Давайте в промежуточном весе. Всегда слышу одно оправдание.

– Неужели так каждый раз?
– Да, стоит только начать настоящий разговор, он убегает как вор.

– Вы не можете найти условия, которые его устроят?
– Что бы мы не предложили в начале разговора, они все равно убегали, как воры. Они не хотят договариваться. Они не хотят драться.

А вы готовы позвонить им, если у вас будет бой в 130 фунтах?

Если они захотят драться, у них есть мой номер. Он не секретный. Мне можно позвонить. Но пока только разговоры в твиттере о бое с Ломаченко.

– Почему не удалось договориться с Салидо?
– Мы сделали ему последнее предложение. Его устроил гонорар. И тогда он начал: «Ой, у меня заболела рука. Я не могу уложиться в вес к августу. Мы выводим бокс на новый уровень на ESPN и не нужно нам пудрить мозги.

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