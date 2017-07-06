Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Рублев- : -Рамос-Винолас
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Павлашек2:6, 2:6, 1:6Джокович
Теннис  Раонич- : -Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стали известны 24 города России, в которых пройдет тур кубка ЧМ-2018

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня был объявлен маршрут тура кубка чемпионата мира 2018 года.

Тур начнется 1 сентября 2017 года. Кубок побывает в следующих городах: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Британская пресса снова клевещет: Россия провалит ЧМ-2018Британская пресса снова клевещет: Россия провалит ЧМ-2018Издание Daily Mail ошарашило своего читателя новостью: Россия, конечно, готова к ЧМ-2018, но явно не может себе его позволить.Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что с сезона-2018/19 в России будет действовать лимит на сезонную заявку, а не на поле.В ФИФА отказались менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканала ВВСКак сообщает RT, в ФИФА не намерены менять время начала финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщикаBBC попросил ФИФА о переносе финала ЧМ-2018 из-за УимблдонаРяд телеканалов во главе с британским медиагигантом BBC обратились к ФИФА с просьбой о переносе финального матча чемпионата мира 2018 года.«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедерацийНемецкие журналисты оценили готовность России к чемпионату мира во время Кубка конфедераций.Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираЧем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираБыло неприятное и кроме невыхода сборной России из группы.Андрей Канчельскис: Надо уговаривать Бердыева возглавить сборную России, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещалБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.Британская делегация оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018Британский консул Томас Риган оценил объекты в Нижнем Новгороде, задействованые в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробокВедущие сборные планируют избежать выбора Москвы в качестве базы во время чемпионата мира в 2018 году из-за проблем с дорожным движением. Об этом информирует ESPN FC со ссылкой на собственные источники.Валерий Гладилин: 8-9 игроков с Кубка конфедераций сыграют за Германию на чемпионате мираЗаслуженный тренер России Валерий Гладилин рассказал о перспективах сборной Германии по футболу на чемпионате мира-2018 в России.Мэр Казани: Несмотря на высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда растиМэр Казани Ильсур Метшин уверен в том, что опыт Кубка конфедераций пригодится городу в процессе подготовки к чемпионату мира-2018.На чемпионате мира нас ждет провал – и бог с ним. Колонка Михаила БорзыкинаНа чемпионате мира нас ждет провал – и бог с ним. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» подводит итоги Кубка конфедераций.Александр Кержаков: В футболке «Зенита» вы меня больше не увидитеАлександр Кержаков: В футболке «Зенита» вы меня больше не увидитеЭкс-форвард сборной России Александр Кержаков – о Кубке конфедераций, новом «Зените» и своем будущем.«Думаю, дверь в «Зенит» для меня открыта». Халк – о Китае и возвращении в Россию«Думаю, дверь в «Зенит» для меня открыта». Халк – о Китае и возвращении в РоссиюФорвард «Шанхай СИПГ» Халк в эфире VK Live – о Кубке конфедераций, Роналдо, Марадоне и предстоящем чемпионате мира в России.Халк: Если «Зенит» позовет обратно – с радостью вернусьХалк: Если «Зенит» позовет обратно – с радостью вернусьБывший нападающий «Зенита» приехал в Петербург на финал Кубка конфедераций и поговорил о России, чемпионате Китая и сборной Бразилии.Халк: Надеюсь сыграть на ЧМ в России. Места в сборной Бразилии естьНападающий «Шанхай СИПГ» Халк поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций-2017.Елена Исинбаева: ЧМ-2018 не под угрозой. Наша антидопинговая система сейчас, наверное, самая прозрачная из всехДвукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 от Волгограда Елена Исинбаева прокомментировала возможный запрет на проведение матчей ЧМ в России.Йозеф Блаттер: Не верю, что сборная России употребляла допинг на ЧМ-2014Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о сообщениях СМИ по поводу допинга сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии.Елена Исинбаева: Черчесову надо сделать работу над ошибками. Или новому тренеруДвукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 от Волгограда Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ.
Легкая атлетика
ВФЛА просит спортсменов, еще не отдавших медалей, сделать это поскорее
Футбол
Георгий Джикия: Думаю, «Спартак» подойдет к матчу с «Локомотивом» в отличном состоянии (видео)
Футбол
Нобель Арустамян: «Зенит» хочет обменять Кокорина и Молло на Смолова
Футбол
«Реал» установил ценник на Гарета Бэйла
все новости