Стали известны 24 города России, в которых пройдет тур кубка ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня был объявлен маршрут тура кубка чемпионата мира 2018 года.
Тур начнется 1 сентября 2017 года. Кубок побывает в следующих городах: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва.
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