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Эркка Вестерлунд: Первоначальная задача «Салавата Юлаева» - попасть в плей-офф

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал о задачах уфимской команды на предстоящий сезон.

- Концентрируемся на том, чтобы больше тренироваться, и результат придет. Уфа - большой город, где любят хоккей, и результат должен быть самым высоким. Но на первоначальном этапе стоит задача попасть в плей-офф, - рассказал Вестерлунд.

 

Напомним, Эркка Вестерлунг возглавил «Салават Юлаев» 24 марта.

С 2003 по 2007 и в 2014-2015 годах он работал со сборной Финляндии.


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