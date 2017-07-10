Эркка Вестерлунд: Первоначальная задача «Салавата Юлаева» - попасть в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал о задачах уфимской команды на предстоящий сезон.

- Концентрируемся на том, чтобы больше тренироваться, и результат придет. Уфа - большой город, где любят хоккей, и результат должен быть самым высоким. Но на первоначальном этапе стоит задача попасть в плей-офф, - рассказал Вестерлунд.

Напомним, Эркка Вестерлунг возглавил «Салават Юлаев» 24 марта.

С 2003 по 2007 и в 2014-2015 годах он работал со сборной Финляндии.



