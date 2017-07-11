Игорь Макаров: Пока в «Салавате» втягивающий хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров поведал о восстановлении после травмы и рассказал о совместной работе с тренерским штабом под руководством Эркки Вестерлунда.

«Семь с половиной месяцев прошло после операции. Все это время был в Москве, отдохнуть не получилось, надо было почти каждый день заниматься ногой. Пять раз в неделю тренировался, занимался именно ногой. Чуть-чуть беспокойство осталось. У меня есть время, думаю, что до конца сборов и начала чемпионата ничего болеть не будет.



Впечатления от работы с финскими специалистами? Все отлично, здорово. Пока идет втягивающий хоккей. На льду была достаточно интенсивная тренировка. С упором на быстрый хоккей. Вестерлунд узнал, как у меня дела, как колено. Больше ничего такого не было», - цитирует Макарова «Бизнес Online».