Игорь Макаров: Пока в «Салавате» втягивающий хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров поведал о восстановлении после травмы и рассказал о совместной работе с тренерским штабом под руководством Эркки Вестерлунда.
«Семь с половиной месяцев прошло после операции. Все это
время был в Москве, отдохнуть не получилось, надо было почти каждый день
заниматься ногой. Пять раз в неделю тренировался, занимался именно ногой.
Чуть-чуть беспокойство осталось. У меня есть время, думаю, что до конца сборов
и начала чемпионата ничего болеть не будет.
Впечатления от работы с финскими специалистами? Все отлично, здорово. Пока идет втягивающий хоккей. На льду была достаточно интенсивная тренировка. С упором на быстрый хоккей. Вестерлунд узнал, как у меня дела, как колено. Больше ничего такого не было», - цитирует Макарова «Бизнес Online».