«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России

читайте также

«Даже Адриано заиграл». Мостовой – о победе «Спартака» и прогрессе красно-белых Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом».

Каррера отказался отвечать на вопрос о действиях Безбородова Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – после матча за Суперкубок против «Локомотива» (2:1).

«Судья полностью испортил матч за Суперкубок». Чем так недоволен Семин? Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выказал недовольство судейством матча за Суперкубок против «Спартака» (1:2).

Юрий Семин: Судья полностью испортил наш матч против «Спартака»! Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал недовольство судейством матча за Суперкубок против «Спартака» (1:2).

Квинси Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России Голландский форвард «Спартака» Куинси Промес признан лучшим игроком матча с «Локомотивом» (2:1), который состоялся в рамках борьбы за Суперкубок России.

«Мужик, ты ограждение пробил!». Что творилось на Суперкубке России Эмоции матча за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1) - глазами корреспондента советского спорта.

«Спартак» все тот же. Каррера взял второй трофей «Локомотив» в матче за Суперкубок держался достойно, но с каждой секундой становилось очевидно: «Спартак» лучше во всем.

Азмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Суперкубок России. «Спартак» – «Локомотив» - 2:1. Как это было Матч за Суперкубок России-2017 на сайте «Советского спорта».

«Зенит», ЦСКА и «Спартак» в собственной лиге решат, кому править на Руси Главным ньюсмейкером сезона стал собравший себе практически два состава «Зенит».

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч за Суперкубок «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу. Об этом информирует официальный twitter Российской футбольной премьер-лиги.

Футболисты «Локомотива» добирались на матч за Суперкубок России на поезде МЦК Футболисты «Локомотива» добирались на матч Суперкубка России на поезде Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Нам в «Спартаке» не нужен Дзюба. Там уже есть тренеришка, который все выиграл» Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.

ФОТО ДНЯ: Представлен официальный мяч РФПЛ на сезон 2017-18

Дерби в Черкизове. Навстречу матчу за Суперкубок Сегодня, 14 июля 2017 года, на стадионе «Локомотив» в Черкизово состоится 15-й розыгрыш Суперкубка России.

Михаил Гершкович: Мне кажется, что фаворитом стартующего чемпионата России будет «Зенит» Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович рассказал о фаворитах стартующего в субботу чемпионата России по футболу.

Руслан Нигматуллин: Суперкубок - не самый значимый трофей Бывший вратарь московских «Спартака» и»Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что не считает Суперкубок России значимым трофеем.

Василий Уткин: Аншлаг в Москве могут собрать не только «Спартак», но и «Ленинград». Гинер и ЦСКА так и не могут Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о посещаемости стадиона ЦСКА.

Букмекеры отдают «Спартаку» явное преимущество перед «Локомотивом» Букмекерские конторы выставили котировки на матч за Суперкубок России между московскими командами «Спартак» и «Локомотив».