«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
В матче за Суперкубок России московский «Спартак» в
дополнительное время обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1.
Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. Счет в
матче открыл Луис Адриано, забивший в первом дополнительном тайме с передачи
Лоренсо Мельгарехо.
Во втором дополнительном тайме Куинси Промес удвоил преимущество «Спартака», а спустя три минуты полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш установил окончательный счет, перебросив стенку со штрафного.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Таким образом, «Спартак» впервые в истории стал обладателем Суперкубка России.
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Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция