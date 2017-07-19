Давид Юрченко: Надеюсь, удача придет к «Тосно»

Вратарь ленинградского «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал поражение от «Уфы» в первом туре РФПЛ.

«Счет, конечно, нас не устраивает. Но радует то, что у нас есть моменты. Однако их нужно реализовывать. Надеюсь, в ближайших турах реализация придет к нам, как и удача, и мы начнем забивать. Тогда всей команде будет проще.

Мои призывы партнерам громче друг другу подсказывать? Это больше встряска для ребят, чтобы они были мобильны, сконцентрированы, не уходили в космос, то есть не заигрывались, а друг друга поддерживали, давали подсказки. Когда разговариваешь на футбольном поле, легче играется.

Мне сложно сказать, почему много владеем мячом, а реально голевых моментов мало. Мое дело — заниматься обороной и по возможности не пропускать мячи. В целом ребята сыграли хорошо, глаза горели. Думаю, они будут гореть еще 29 игр», - заявил Юрченко в эфире телеканала «Матч ТВ».