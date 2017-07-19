Давид Юрченко: Надеюсь, удача придет к «Тосно»
Вратарь ленинградского «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал поражение от «Уфы» в первом туре РФПЛ.
«Счет, конечно, нас не устраивает. Но радует то, что у нас есть моменты. Однако их нужно реализовывать. Надеюсь, в ближайших турах реализация придет к нам, как и удача, и мы начнем забивать. Тогда всей команде будет проще.
Мои призывы партнерам громче друг другу подсказывать? Это больше встряска для ребят, чтобы они были мобильны, сконцентрированы, не уходили в космос, то есть не заигрывались, а друг друга поддерживали, давали подсказки. Когда разговариваешь на футбольном поле, легче играется.
Мне сложно сказать, почему много владеем мячом, а реально голевых моментов мало. Мое дело — заниматься обороной и по возможности не пропускать мячи. В целом ребята сыграли хорошо, глаза горели. Думаю, они будут гореть еще 29 игр», - заявил Юрченко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч
Голы
Сысуев 65 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе
Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)
Предупреждения:
Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция