Завтра «Советский спорт» объявит обладателя «Харламов Трофи»

Малкин, Бобровский или Мозякин? А может, Панарин или Кучеров? Эти хоккеисты вошли в пятерку лучших в голосовании «Харламов Трофи».



В пятницу, утром 21 июля, «Советский спорт» объявит имя победителя.

Напомним, что «Харламов Трофи» – акция, которую «Советский спорт» учредил в 2002 году. Путем голосования выбирается лучший российский хоккеист мира.

Обладателями приза становились Сергей Федоров (2003), Илья Ковальчук (2004), Александр Овечкин (2006-2010, 2014-2015), Павел Дацюк (2011, 2013), Евгений Малкин (2012), Артемий Панарин (2016).

На этот раз в голосовании приняли участие 65 экспертов – выборщики Зала славы, легенды хоккея, генеральные менеджеры, пишущая и телевизионная пресса.