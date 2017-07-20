Наталья Вихлянцева: Мечтаю стать первой ракеткой мира

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась планами на будущее.

«Я начала играть в теннис, потому что моя тетя показала нам теннисный клуб. Нам очень понравилось, как были организованы тренировки и все остальное. Моим любимым видом спорта помимо тенниса является хоккей, потому что мой отец много играет в него на любительском уровне.

Мне очень нравится смотреть хоккей со своей семьей. Моей целью является победа на турнире серии Большого шлема. Также я хочу стать первой ракеткой мира», - приводит слова Вихлянцевой официальный сайт WTA.

Отметим, что на данный момент Вихлянцева занимает 65-е место в рейтинге WTA.