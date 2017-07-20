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Виктор Костюченок: Цель – сделать «Спартак» семьей

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Тренер московского «Спартака»Виктор Костюченок  рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Устают ли тренеры на сборах? Да. Ведь мы показываем ребятам упражнения, делаем с ними зарядки, пробегаем кроссы. Но для нас есть еще одна важная задача, которая тоже требует больших усилий — сделать так, чтобы команда была одним целым, чтобы сплотить всех — тренеров, игроков, персонал. Должна быть одна семья под названием «Спартак».

Я и после окончания профессиональной карьеры стараюсь соблюдать режим и себя не запускать. И, честно сказать, только в этом году у меня потихоньку начинает утихать страсть и желание выскочить на лед, сыграть в хоккей. Еще год назад мог бы спокойно дать фору некоторым хоккеистам. Скорость у меня уже не та, но что касается физподготовки и опыта, приобретенного годами, пару игр я бы еще сыграл на приличном уровне «, — цитирует Костюченка официальный сайт «Спартака».

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