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«Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Переговоры руководства «Спартака» с капитаном команды Денисом Глушаковым о новом контракте зашли в тупик.

В данный момент клуб и игрок не могут прийти к общему знаменателю относительно сроков продления и условий нового трудового соглашения.

Нынешний контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 30 июня 2019 года. 

Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» в июле 2013 года. Всего провел за красно-белых 117 матчей, в которых забил 15 голов.

Вместе со «Спартаком» Глушаков стал чемпионом России в прошлом сезоне и выиграл Суперкубок страны. 

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