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Кубок Стэнли будет выставлен 27 июля в Москве

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно обозревателю «Советского спорта», российские болельщики получат доступ к Кубку Стэнли на мероприятии в Москве.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер защитников Сергей Гончар, ставшие обладателями Кубка Стэнли, привезут серебряную чашу в Музей хоккея. Мероприятие пройдет 27 июля в Зале славы отечественного хоккея, где любители хоккея смогут сфотографироваться, а также принять участие в автограф-сессии с Малкиным и Гончаром.

Время автограф-сессии с 12:00 до 14:00.

Вход по бесплатным билетам, которые будут доступны в кассах Парка легенд с 24 июля, с 12:00. Количество билетов ограничено – 500 штук!

Внимание! Автограф можно будет получить только на специальных флаерах, которые будут доступны каждому посетителю Музея в день мероприятия.

Для аккредитации СМИ на мероприятие просьба прислать заявку в свободной форме на электронный адрес: pr@parklegends.ru не позднее 26 июля 12:00.

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