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Андрей Скабелка: В «Ак Барсе» меня впечатлила клубная организация

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился воспоминаниями о своем выступлении за «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

 – А что особенного вы заметил в «Ак Барсе» после Ярославля? Наверное, на тот момент впечатлила сама клубная организация, которая была в «Ак Барсе» на достаточно высоком уровне.

– Чем отличался хоккей «Ак Барса» от хоккея «Салавата», в который пришел позже? Наверное, хоккей «Ак Барса» на тот момент был более агрессивным, потому что там работал Юрий Иванович Моисеев – сторонник атлетичного и быстрого хоккея. А в «Салавате» при Сергее Алексеевиче игра больше строилась на сумме мастерства хоккеистов. В Уфе был замечательный коллектив, который работал под руководством хорошего тренера – Николаев работал в связке с Александром Зыбиным. В «Ак Барсе» я был всего год, а в «Салавате» – три сезона, - рассказал Скабелка в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в конце марта Скабелка был назначен главным тренером «Авангарда». С 46-летним специалистом заключен долгосрочный контракт. Предыдущим клубом специалиста была «Сибирь», с которой он не вышел в этом сезоне в плей-офф.

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