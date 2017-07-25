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Акинфеев впервые за 44 матча не пропустил в Лиге чемпионов

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА обыграл АЕК в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отыграл «на ноль».

Таким образом, российский вратарь прервал антирекордную серию, которая составляет 43 матча с пропущенными мячами подряд, если учитывать игры квалификации турнира. Сегодня он избежал ее продления до 44 матчей.

Отметим, что при этом Игорю принадлежит и антирекорд Лиги чемпионов по матчам с пропущенными мячами подряд без учета квалификации. В случае выхода ЦСКА в групповой раунд эта серия может продолжиться.

Матч

АЕК Афины - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Голы

Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).

Состав

АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо

Предупреждения:

Родригес, 90 - нет

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция

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