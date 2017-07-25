Акинфеев впервые за 44 матча не пропустил в Лиге чемпионов

ЦСКА обыграл АЕК в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отыграл «на ноль».

Таким образом, российский вратарь прервал антирекордную серию, которая составляет 43 матча с пропущенными мячами подряд, если учитывать игры квалификации турнира. Сегодня он избежал ее продления до 44 матчей.

Отметим, что при этом Игорю принадлежит и антирекорд Лиги чемпионов по матчам с пропущенными мячами подряд без учета квалификации. В случае выхода ЦСКА в групповой раунд эта серия может продолжиться.