Акинфеев впервые за 44 матча не пропустил в Лиге чемпионов
ЦСКА обыграл АЕК в первом матче третьего раунда квалификации
Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отыграл «на ноль».
Таким образом, российский вратарь прервал антирекордную
серию, которая составляет 43 матча с пропущенными мячами подряд, если учитывать игры квалификации турнира. Сегодня
он избежал ее продления до 44 матчей.
Отметим, что при этом Игорю принадлежит и антирекорд Лиги чемпионов по матчам с пропущенными мячами подряд без учета квалификации. В случае выхода ЦСКА в групповой раунд эта серия может продолжиться.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция