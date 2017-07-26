«Факел» с минимальным счетом обыграл «Тюмень»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч четвертого тура первенства ФНЛ между
«Факелом» и «Тюменью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу «Факела».
Единственный мяч забил Ника Чхапелия. «Факел»
набрал пять очков и занимает 11-е место. У «Тюмени» одно очко и последнее
место.
ФНЛ
4-й тур
Матч
Голы
Чхапелия 51 (1:0).
Состав
Факел: Фёдоров, Осипенко, Шумейко, Садов (Арустамян, 82), Семёнов, Каюмов (Чхапелия, 32), Лукьяновс, Мануковский, Хайманов, Амбарцумян, Сердюк (Алхазов, 79)
Тюмень: Обухов, Шакуро, Маслов, Гузь, Чудин, Богатырёв (Макоев, 73), Иванов, Теленков (Шляпкин, 55), Рябокобыленко, Пустозеров, Карпов (Глухов, 63)
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
26 июля 19:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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