Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 3:2Бедене
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная Бразилии начала изучать русский язык в преддверии ЧМ-2018

Источник:  RT на русскомКомментарии

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года тренерский штаб сборной Бразилии приступил к изучению русского языка и культуры России.

- Поскольку мы квалифицировались на чемпионат мира в России, пришло время изучить эту страну: культуру, географию, историю. Эти вещи практически неизвестны нашему тренерскому штабу. Поэтому мы пригласили репетитора. Человека, который понимает Россию как страну. Он поделился с нами своим опытом и знаниями. Так нам будет проще в России, будем выглядеть симпатичнее, —  приводит слова координатора сборной Бразилии Эдуарду Гаспара RT со ссылкой пресс-службу национальной команды.

Напомним, сборная Бразилии стала первой командой, пробившейся на чемпионат мира 2018 года.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулиано: Россия готова к чемпионату мира лучше, чем Бразилия в 2014-мПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от жизни в Петербурге, куда он переехал летом 2016 года.Терим покинул пост главного тренера сборной ТурцииГлавный тренер сборной Турции Фатих Терим был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.На Центральном стадионе в Екатеринбурге полностью смонтировали крышу весом 6 тысяч тоннВ Екатеринбурге на Центральном стадионе, где идет реконструкция к ЧМ-2018, полностью завершен монтаж навеса арены, сообщает Znak.com.Виталий Мутко: Никаких сомнений, что «Волгоград Арена» будет вовремя введена в эксплуатациюВице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко не сомневается, что стадион Волгограда, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, будет введет в эксплуатацию вовремя.Кокорин, Кузяев. И Бердыев. Почему в 2018-м у нас может появиться другая сборнаяКокорин, Кузяев. И Бердыев. Почему в 2018-м у нас может появиться другая сборнаяОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев перекидывает мостик в будущее из увиденного в матче «Зенит» – «Рубин».Готов на Дону. Оцениваем стадион к чемпионату мираГотов на Дону. Оцениваем стадион к чемпионату мираЗаместитель шеф-редактора «ССФ» оценил готовность южной столицы страны к чемпионату мира по футболу.Ветераны «Крыльев» открыли выставку к ЧМ-2018 в СамареВетераны «Крыльев» открыли выставку к ЧМ-2018 в СамареВ Самаре состоялось торжественной открытие выставки, организованной в рамках популяризации чемпионата мира по футболу 2018 года.На стадионе в Нижнем Новгороде начали засеивать газон к чемпионату мира по футболуРуководитель строительства стадиона АО «Стройтрансгаз» Сергей Пичушкин рассказал, что специалисты приступили к посеву травы на стадионе «Нижний Новгород».Почта России представила карточку, посвященной Ростову-на-Дону – городу-организатору ЧМ-2018В четверг в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвященная городу-организатору чемпионата мира по футболу 2018 в России – Ростову-на-Дону.Андрей Аршавин: Все будут довольны, если сборная России на ЧМ выйдет из группыБывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин – о Кубке конфедераций и предстоящем чемпионате мира 2018 года.Что нам стоит стадион заполнить? Кто заработает на посещаемости на ЧМ-2018?Что нам стоит стадион заполнить? Кто заработает на посещаемости на ЧМ-2018?Самое время задуматься о том, как будет выстроена система во время главного футбольного турнира – ЧМ-2018.Алексей Сорокин: Попробуем организовать жеребьевку ЧМ-2018 в КремлеВиталий Мутко: Если сборная Украины отберется на ЧМ, в России у них никаких проблем не будетПрезидент РФС Виталий Мутко высказался о возможном участии сборной Украины на чемпионате мира в России, который состоится в 2018 году.Ари: Хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мираНападающий «Локомотива» Арии выразил надежду, что сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира.МВД: Полуголых толп, ходящих по улицам во время чемпионата мира, не будетПервый заместитель главы МВД России Александр Горовой сообщил, что правоохранительное ведомство намерено жестко пресекать нарушения общественного порядка во время предстоящего чемпионата мира.Алексей Сорокин: Название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимсяГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что название официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года должно быть ярким и запоминающимся.Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018Об этом сообщил в понедельник замгубернатора региона Юрий МолодченкоТатьяна Грачева: Никто не ожидал, что мы так здорово сыграем с бразильцамиТатьяна Грачева: Никто не ожидал, что мы так здорово сыграем с бразильцамиКомментатор Татьяна Грачева специально для «Советского спорта» подвела итоги этого турнира.Игорь Лебедев: Доказательств коррупционных связей ФИФА с Россией не существуетЧлен исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение по поводу скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино, о котором сегодня подробно писал «Советский спорт».Стали известны 24 города России, в которых пройдет тур кубка ЧМ-2018
Футбол
Александр Тарханов: Если «Локо» купят Жонатаса - это будет хорошим усилением для них
Футбол
Зобнин провел первую тренировку на поле после травмы
Олимпиада
Мэр Лос-Анджелеса: Скорее всего, мы примем Олимпиаду 2028 года
Футбол
Агент Ригони: Эмилиано подпишет контракт с «Зенитом» 29 июля
все новости
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости