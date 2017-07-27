Сборная Бразилии начала изучать русский язык в преддверии ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года тренерский штаб сборной Бразилии приступил к изучению русского языка и культуры России.

- Поскольку мы квалифицировались на чемпионат мира в России, пришло время изучить эту страну: культуру, географию, историю. Эти вещи практически неизвестны нашему тренерскому штабу. Поэтому мы пригласили репетитора. Человека, который понимает Россию как страну. Он поделился с нами своим опытом и знаниями. Так нам будет проще в России, будем выглядеть симпатичнее, — приводит слова координатора сборной Бразилии Эдуарду Гаспара RT со ссылкой пресс-службу национальной команды.

Напомним, сборная Бразилии стала первой командой, пробившейся на чемпионат мира 2018 года.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.