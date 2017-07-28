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Александр Беленький: Весь мир купился на шоу Мэйвезера и Макгрегора

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Эксперт Александр Беленький высказался о поединке между боксером Флойдом Мэйвезером и бойцом Конором Макгрегором.

«Спорт это или шоу? – приводит Sobesednik.ru слова Беленького. – Процентов на 250% – шоу. Когда лучший во всех весах боксер встречается с представителем другого вида единоборств, но при этом бой будет проходить по правилам бокса... какие у второго могут быть шансы? Только если он сможет провести безумный шальной удар. Только в этом вся интрига: найдется у Макгрегора такой удар или нет. Скорее всего, не найдется. Меня больше поражает то, как весь мир купился на это. Всех ждет, я думаю, серьезное разочарование».

Напомним, бой Мэйвезер – Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

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