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Прощание с Валерием Масловым состоится 31 июля

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Прощание с чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны Валерием Масловым пройдет 31 июля в 12:30 в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

27 июля на 78 году жизни после болезни ушел из жизни великий  динамовец, легенда отечественного спорта, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов.

В составе футбольного московского «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провел 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.).

Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского «Динамо» - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979).

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