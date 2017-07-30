«ПСЖ» переиграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции

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«ПСЖ» придется продать игроков на 110 миллионов, чтобы не нарушить fair play из-за трансфера Неймара Трансферу форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему могут помешать правила финансового fair play, сообщает RMC Sport.

«Барселона» пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА, если французы выкупят Неймара за 222 миллиона евро «Барселона» намерена обратиться в УЕФА, если «Пари Сен-Жермен» примет решение заплатить за форварда Неймара сумму отступных в размере 222 миллионов евро, сообщает ESPN.

Роналдиньо: Неймару нужно поступить так, как велит ему сердце Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о возможном переходе форварда каталонцев Неймара во французский клуб.

«ПСЖ» должен будет выручить 110 миллионов евро от продажи своих игроков УЕФА хочет, чтобы «Пари Сен-Жермен» в случае приобретения форварда «Барселоны» Неймара выручил больше 110 миллионов евро от продажи своих игроков. Об этом сообщает RMC Sport.