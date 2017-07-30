«ПСЖ» переиграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен обыграл
команду «Монако» со счетом 2:1.
Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник «Монако» Джибриль Сидибе,
на 51-й минут парижане отыгрались, силами Дани Алвеса.
Победу «ПСЖ» принес Адриен Рабио, забивший на 63-й минуте
встречи.
Таким образом, «Пари Сен-Жерме» в седьмой раз выиграл этот трафей и по этому показателю уступает только «Лиону», который становился победителем Суперкубка Франции восемь раз.
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