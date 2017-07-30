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«ПСЖ» переиграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен обыграл команду «Монако» со счетом 2:1.

Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник «Монако» Джибриль Сидибе, на 51-й минут парижане отыгрались, силами Дани Алвеса.

Победу «ПСЖ» принес Адриен Рабио, забивший на 63-й минуте встречи.

Таким образом, «Пари Сен-Жерме» в седьмой раз выиграл этот трафей и по этому показателю уступает только «Лиону», который становился победителем Суперкубка Франции восемь раз. 

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