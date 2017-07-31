Майк Бэбкок: Мэттьюз хочет продолжать развиваться, мы ждем от него того же

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок считает, что форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз продолжит прогрессировать и дальше.

- Он любит соперничество и хочет продолжать развиваться в новом сезоне, мы ждем от него того же. Я оцениваю игроков не по набранным очкам, а по тому, как они играют и бьются каждый день, как растут их стремления. Нам не терпится увидеть, что он может сделать. Он считает себя очень хорошим игроком и хочет быть одним из лучших.

В целом он серьезно улучшил свою игру в прошлом сезоне, намного лучше стал играть без шайбы, это привело к тому, что он стал больше ею владеть. Он может выйти против любого, у него есть большой потенциал в развитии. У нас много отличных молодых игроков, они растут все вместе. Но прошел только один год, по нему нельзя судить о всей карьере. Надо продолжать так играть снова и снова. Мы довольны тем, какие у нас есть возможности, - приводятся слова Бэбкока на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что Мэттьюз получил «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона-2016/17.