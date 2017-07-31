Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майк Бэбкок: Мэттьюз хочет продолжать развиваться, мы ждем от него того же

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок считает, что форвард  «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз продолжит прогрессировать и дальше.

- Он любит соперничество и хочет продолжать развиваться в новом сезоне, мы ждем от него того же. Я оцениваю игроков не по набранным очкам, а по тому, как они играют и бьются каждый день, как растут их стремления. Нам не терпится увидеть, что он может сделать. Он считает себя очень хорошим игроком и хочет быть одним из лучших.

В целом он серьезно улучшил свою игру в прошлом сезоне, намного лучше стал играть без шайбы, это привело к тому, что он стал больше ею владеть. Он может выйти против любого, у него есть большой потенциал в развитии. У нас много отличных молодых игроков, они растут все вместе. Но прошел только один год, по нему нельзя судить о всей карьере. Надо продолжать так играть снова и снова. Мы довольны тем, какие у нас есть возможности, - приводятся слова Бэбкока на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что Мэттьюз  получил «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона-2016/17.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ак Барс» сегодня представит МарковаЗащитник Андрей Марков подпишет контракт с «Ак Барсом», сообщает «БИЗНЕС Online». Контракт 38-летнего игрока обороны с клубом рассчитан на два года. Марков уже приехал в Казань и сегодня будет представлен в качестве игрока клуба.Даллас заработает на проведении драфта 14 млн долларовМэр Далласа Майк Роулингс рассказал об ожидаемом экономическом эффекте от проведения в городе драфта НХЛ-2018.Артем Анисимов: Был в шоке, когда обменяли ПанаринаФорвард «Чикаго» Артем Анисимов прокомментировал переход нападающего команды Артемия Панарина в «Коламбус».Драфт НХЛ 2018 года состоится в ДалласеДаллас примет церемонию драфта новичков Национальной хоккейной лиги в 2018 году.Задоров хочет контракт с «Колорадо» на 3 миллиона долларовПо информации журналиста BSN Denver Адриана Дэтера, защитник Никита Задоров намерен зарабатывать в год 2,75-3 млн долларов. В свою очередь «Эваланш» предлагают хоккеисту зарплату 2 млн долларов.
Футбол
Дмитрий Хохлов: Договорняк матча с «Уралом»? Бред полнейший
Футбол
Георгий Джикия: Верю, что «Спартаку» по силам второе чемпионство подряд
Футбол
«Фиорентина» станет соперником «Реала» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу
Футбол
Александр Бубнов: У «Спартака» в достатке трудностей, но чемпиону пора побеждать
все новости
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Остон Мэттьюз
Остон Мэттьюзвсе новости
Майк Бэбкок
Майк Бэбкоквсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости