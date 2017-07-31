Борис Михайлов: ЦСКА стал играть в пас, порой в ущерб делу

Двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов похвалил московских армейцев по результатам двух контрольных матчей с «Сибирью» (4:0, 5:2).



- У команды прорезался пас, чего раньше не было. Особенно много комбинировали тройки Любимов - Шалунов - Шумаков и Капризов - Светлаков - Кузьменко, в которой Светлакова во втором матче заменил Окулов. С бывшим сибиряком молодое звено смотрелось даже интереснее. Порой ребята заигрывались и злоупотребляли передачами. Но главное - команда не только бегала, но и думала. Чего раньше не замечалось. Ведь трудно перебегать классного соперника во всей серии плей-офф, можно - в одном-двух матчах. Мы это видели.