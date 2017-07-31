КХЛ проведет заседание по обжалованию дисквалификации Зарипова в CAS

Медицинское управление КХЛ 2 августа проведет заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения о дисквалификации нападающего Даниса Зарипова.

«В России проделана большая работа по исполнению предписаний Всемирного антидопингового агентства (WADA), внесены изменения в законодательную базу в данной области. КХЛ придерживается активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил. Именно поэтому и была проделана огромная работа для возобновления антидопинговой деятельности в условиях приостановления деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и изоляции России от международного антидопингового движения. Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord - DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА», - говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Отмечается, что на заседание приглашены генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, главный врач «Магнитки» Михаил Новиков и форвард Данис Зарипов.

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.