Борис Михайлов: Новый вратарь ЦСКА сыграл надежно Владислав Домрачев 31 июля 2017, 18:50 «Советский спорт» Источник:

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил нового голкипера ЦСКА шведа Ларса Юханссона.



- Мне понравились оба вратаря ЦСКА. Сорокину было трудно проявить себя, работой его сибиряки не перегрузили. Но когда надо, он выручал. Не пропустил, что очень важно. Во втором матче швед Юханссон дважды капитулировал. Но после очень точных и мастерских бросков. Так что вратарская бригада у команды сильная. Есть ведь еще молодые голкиперы, которых будут подтягивать к основе. Сезон олимпийский, Сорокина наверняка будут вызывать в сборную. Поэтому с первых же контрольных матчей надо держать Юханссона в хорошем игровом тонусе. Очень трудно пройти весь длинный сезон с одним вратарем, пусть очень классным.

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