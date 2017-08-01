Карпин не возглавит московский «Арарат»

Российские тренеры Валерий Карпин и Ринат Билялетдинов не входят в список кандидатов на пост наставника московского «Арарата», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Руководство клуба ПФЛ рассматривает трех кандидатов на должность, но ни Карпина, ни Билялетдинова среди них нет, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник свой пост покинул главный тренер «Арарата» Сергей Булатов. После двух туров в зоне «Центр» ПФЛ «Арарат» набрал четыре очка.