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Карпин не возглавит московский «Арарат»

Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Российские тренеры Валерий Карпин и Ринат Билялетдинов не входят в список кандидатов на пост наставника московского «Арарата», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Руководство клуба ПФЛ рассматривает трех кандидатов на должность, но ни Карпина, ни Билялетдинова среди них нет, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник свой пост покинул главный тренер «Арарата» Сергей Булатов. После двух туров в зоне «Центр» ПФЛ «Арарат» набрал четыре очка.

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