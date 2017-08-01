«Лада» обыграла «СКА-Неву» в товарищеском матче
Источник: ХК «Лада»Комментарии
«Лада» в товарищеском
матче на сборе в Латвии обыграла «СКА-Неву» со счетом 3:1.
За команду из Тольятти отличились Георгий Белоусов, Кристапс
Сотниекс и Семен Валуйский.
Напомним, «Лада» начнет регулярный сезон КХЛ 23 августа
домашним матчем против «Трактора». «СКА-Нева» в первом матче регулярного
чемпионата ВХЛ-2017/18 сыграет против петербургского «Динамо». В августе
армейцы примут участие в турнире памяти Пучкова, который пройдет в Петербурге.
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