«Лада» обыграла «СКА-Неву» в товарищеском матче

«Лада» в товарищеском матче на сборе в Латвии обыграла «СКА-Неву» со счетом 3:1.

За команду из Тольятти отличились Георгий Белоусов, Кристапс Сотниекс и Семен Валуйский.

Напомним, «Лада» начнет регулярный сезон КХЛ 23 августа домашним матчем против «Трактора». «СКА-Нева» в первом матче регулярного чемпионата ВХЛ-2017/18 сыграет против петербургского «Динамо». В августе армейцы примут участие в турнире памяти Пучкова, который пройдет в Петербурге.