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Борис Майоров: В «Сибири» надо заново делать конкурентно способную команду

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о составе «Сибири», начавшей предсезонную подготовку с двух крупных поражений от ЦСКА.

- Сибирь» понесла этим летом серьезные потери, - напоминает Борис Майоров. - И ее лучшие игроки – Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов - перешли как раз в ЦСКА. Что ж тут удивляться, что в очной ставке гости оказались гораздо слабее армейцев? Новосибирцам надо заново делать конкурентно способную команду. Хотя мальчиками для битья их и сейчас не назовешь.

Напомним что матчи в Москве закончились со счетом 4:0 и 5:2 в пользу ЦСКА. Больше всех шайб в них (3) забросил Окулов.

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