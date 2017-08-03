«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» на Кубке губернатора Нижегородской области
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ак Барс» взял верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.
У победителей отличились Федор Малыхин, Артем Михеев и Александр Свитов (дважды), у проигравших - Теему Хартикайнен (дважды) и Максим Морозов.
Казанцы с пятью очками вышли на промежуточное первое место, уфимцы с тремя баллами на данный момент - третьи.
5 августа «Ак Барс» сыграет с новокузнецким «Металлургом», а «Салават Юлаев» 4 августа встретится со «Спартаком».
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