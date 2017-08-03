«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» на Кубке губернатора Нижегородской области

читайте также

Зинэтула Билялетдинов: Свитов и в прошлом году 12 шайб нащелкал Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче на Кубок губернатора Нижегородской области.

Алексей Житник: У Зарипова один шанс из ста на переход в НХЛ Олимпийский чемпион-1992 Алексей Житник, проведший 16 сезонов в НХЛ, поделился мнением о возможности отъезда нападающего Даниса Зарипова в главную североамериканскую хоккейную лигу.

Леонид Вайсфельд: Мне импонирует хоккей, который «Салават» показывает при Вестерлунде Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о предсезонной подготовке команды.

Каспарс Даугавиньш: На летнем, менее качественном, льду надо играть проще Форвард «Торпедо» Каспарс Даугавиньш подвел итоги матча Кубка губернатора Нижегородской области с «Салаватом Юлаевом» (0:3).