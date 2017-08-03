Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск1 : 0АЕК Ларнака
Футбол  Спарта- : -Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю- : -Краснодар
Футбол  Зенит- : -Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче- : -Штурм
Футбол  Атлетик- : -Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» на Кубке губернатора Нижегородской области

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ак Барс» взял верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

У победителей отличились Федор Малыхин, Артем Михеев и Александр Свитов (дважды), у проигравших - Теему Хартикайнен (дважды) и Максим Морозов.

Казанцы с пятью очками вышли на промежуточное первое место, уфимцы с тремя баллами на данный момент - третьи.

5 августа «Ак Барс» сыграет с новокузнецким  «Металлургом», а «Салават Юлаев» 4 августа встретится со «Спартаком».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зинэтула Билялетдинов: Свитов и в прошлом году 12 шайб нащелкалГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче на Кубок губернатора Нижегородской области.Алексей Житник: У Зарипова один шанс из ста на переход в НХЛОлимпийский чемпион-1992 Алексей Житник, проведший 16 сезонов в НХЛ, поделился мнением о возможности отъезда нападающего Даниса Зарипова в главную североамериканскую хоккейную лигу.Леонид Вайсфельд: Мне импонирует хоккей, который «Салават» показывает при ВестерлундеГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о предсезонной подготовке команды.Каспарс Даугавиньш: На летнем, менее качественном, льду надо играть прощеФорвард «Торпедо» Каспарс Даугавиньш подвел итоги матча Кубка губернатора Нижегородской области с «Салаватом Юлаевом» (0:3).Геннадий Величкин: Зарипов никогда этим дерьмом не баловался! Ему надо помочьГеннадий Величкин: Зарипов никогда этим дерьмом не баловался! Ему надо помочьВице-президент «Магнитки» рассказал, чем закончилось сегодняшнее заседание КХЛ по дисквалификации Даниса Зарипова.
Футбол
Французская лига удивлена поведением испанских коллег по трансферу Неймара
Футбол
Василий Уткин: У ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
Испанская лига отказалась принимать платеж «ПСЖ» за Неймара
Футбол
Акинфеев пройдет МРТ
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика