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Владимир Шадрин: Думаю, Епанчинцев будет мало спать

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Легендарный нападающий «Спартака» Владимир Шадрин поделился мнением о предстоящем сезоне, который красно-белые начнут под руководством нового главного тренера Вадима Епанчинцева.

- Каких ошибок не должен повторить нынешний «Спартак»? Ошибки будут все равно, главное – как их исправлять. Надо выполнять правильную работу на тренировках и обязательно продолжать учиться – без этого невозможно. Все уже научились готовить спортсменов функционально – это неотъемлемая часть работы, это – основа хоккея. Но нужно проявлять игровое мышление, а не просто выходить на лед, чтобы отброситься… Нужно дорожить шайбой, уметь правильно расположиться. Работать в средней зоне, поддерживать своего товарища, а в нападении обязательно должна быть атака на ворота. И не надо играть в углах, это бич современного хоккея.

Что бы пожелал главному тренеру «Спартака» Вадиму Епанчинцеву? Думаю, он будет мало спать. Это такая ответственная должность. Хочется пожелать, чтобы он ориентировался не только на себя, но и на своих помощников, на руководителей клуба, принимал правильные решения. Главный тренер – тяжелая работа, ведь будут и синяки, и шишки. Я посмотрел календарь «Спартака» на предстоящий сезон: чемпионат для нашей команды начинается с пяти матчей на выезде – это уже испытание. Трудности будут возникать постоянно. Ты или выживешь, или же нет, - передает слова Шадрина пресс-служба красно-белых.

Напомним, что «Спартак» первый матч в новом сезоне проведет в гостях 22 августа. Соперником красно-белых станет «Сибирь».

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