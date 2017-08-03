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Зинэтула Билялетдинов: Свитов и в прошлом году 12 шайб нащелкал

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче на Кубок губернатора Нижегородской области.

– Мне игра понравилась по содержанию, есть ошибки, но это игра.

В первом периоде команда не сразу вошла в игру? Это был третий матч подряд, ребята готовили себя. Считаю, опасений не было, изначально было видно, какой настрой был на этот матч.

За счет чего так прибавил Свитов? Он делает свое дело, он и в прошлом году нащелкал 12 шайб из них 10 в большинстве. Молодец, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

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