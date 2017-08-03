Коннор Макдэвид: На «Эдмонтон» будут настраиваться как на серьезного соперника

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

- Один сезон - еще не карьера. В этом году ничего не изменится. У команды есть характер. Даже во время моего дебютного сезона, который сложился не очень удачно, мы верили в себя. И теперь мы верим в победу. Прошел год, мы вышли в плей-офф, добились определенного успеха, но наш характер не изменился. Изменится только отношение соперников к нам. На нас уже не будут смотреть сверху вниз. На нас будут настраиваться как на серьезного соперника.

Хочется быть лучшим во всех аспектах игры. Всегда есть над чем работать. Для меня в первую очередь это бросок. Дальше - действия по всей площадке. Я говорю об обороне, вбрасываниях. Эти вещи помогут команде в плей-офф. Задача на сезон ясна. Я много работаю, готовлюсь к сезону, хорошо себя чувствую и с нетерпением жду возвращения в «Эдмонтон», - приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в минувшем чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 100 (30+70) очков, и был признан самым ценным игроком сезона.