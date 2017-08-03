Неймар: Сделаю все, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен»

Бразильский форвард Неймар поделился впечатлениями от своего перехода из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», – сказал Неймар в интервью клубной пресс-службе сразу после подписания контракта. – Этот клуб был всегда одним из самых конкурентоспособных и амбициозных. Я рад присоединиться к моим новым товарищам, которым помогу завоевать титулы для наших болельщиков.

Я отыграл четыре года в Европе, я чувствую, что готов к новому вызову. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен» и принести счастье миллионам болельщиками по всему миру»

Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.