Неймар: Сделаю все, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен»
Источник: ФК «ПСЖ»Комментарии
Фото: ФК «ПСЖ»
Бразильский форвард Неймар
поделился впечатлениями от своего перехода из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
«Я очень рад присоединиться
к «ПСЖ», – сказал Неймар в интервью клубной пресс-службе сразу после
подписания контракта. – Этот клуб был всегда одним из самых конкурентоспособных
и амбициозных. Я рад присоединиться к моим новым товарищам, которым помогу
завоевать титулы для наших болельщиков.
Я отыграл четыре года в Европе, я чувствую, что готов к новому вызову. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен» и принести счастье миллионам болельщиками по всему миру»
Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.
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