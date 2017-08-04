РФПЛ. 4-й тур. «Анжи» примет «Ростов» и другие матчи

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Александр Бубнов: Не думаю, что поражение «Зенита» повлияет как-то на матч со «Спартаком»

Александр Бубнов: Не думаю, что поражение «Зенита» повлияет как-то на матч со «Спартаком» Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бней Иегуда» (0:1) в ответном матче квалификации третьего раунда Лиги Европы.