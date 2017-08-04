РФПЛ. 4-й тур. «Анжи» примет «Ростов» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.
РФПЛ
4-й тур
Матч
Место и дата
04 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 августа 20:00, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
06 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
06 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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