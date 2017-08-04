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РФПЛ. 4-й тур. «Анжи» примет «Ростов» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.

РФПЛ
4-й тур

Матч

Анжи - Ростов

Место и дата

04 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Уфа - Ахмат

Место и дата

05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Амкар

Место и дата

05 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Матч

Локомотив - СКА-Хабаровск

Место и дата

05 августа 20:00, Локомотив, Текстовая трансляция

Матч

Арсенал - Тосно

Место и дата

06 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Рубин

Место и дата

06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Урал

Место и дата

06 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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