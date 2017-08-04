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В Ассоциации европейских футбольных лиг обеспокоены ростом цен на трансферном рынке

Источник:  RT на русскомКомментарии

Глава Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Ларс-Кристер Олссон обратился к руководящим органам с просьбой принять меры с целью создания более справедливой и сбалансированной финансовой системы в профессиональном футболе. Об этом информирует RT со ссылкой на официальный сайт EPFL.

В заявлении Олссона говорится, что летнее трансферное окно 2017 года отмечается неоправданным ростом трат клубов и зарплат футболистов. Поэтому глава EPFL просит принять меры и создать более сбалансированную финансовую систему в футболе.

Напомним, что в четверг, 3 августа, представители Неймара посетили офис «Барселоны», где выкупили контракт бразильца за 222 миллиона евро. Позже бразильский нападающий официально был представлен в качестве игрока «Пари Сен-Жермен».  

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