Борис Игнатьев: Последняя игра «Спартака» вселяет надежду на то, что у нас есть серьезный клуб

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями матча четвертого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

- Последняя игра «Спартака» вселяет надежду на то, что у нас есть серьезный клуб - и атака, и принципы, и скоростные качества, и физическое состояние. «Спартак» на фоне «Краснодара» (2:0) выглядел очень убедительно. Вышеперечисленные качества дают «Спартаку» преимущество перед «Зенитом». У питерцев хорошо просматривается стремление играть в комбинационный футбол, но это стремление не наложено на скоростную основу. Так что шансы «Спартака» в целом предпочтительнее, - рассказал Игнатьев «Р-Спорт».

Напомним, что матч «Зенит» - «Спартак» пройдет в ближайшее воскресенье, 6 августа, на поле стадиона «Санкт-Петербург». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.