Тони Гранато назначен главным тренером олимпийской сборной США по хоккею
Источник: Федерация хоккея СШАКомментарии
Тони Гранато назначен главным тренером олимпийской сборной США. Об этом информирует официальный сайт Федерации хоккея США.
Сообщается, что генеральным менеджером команды будет Джим Джоханнсон. Ассистентами Гранато назначены Кит Аллэйн, Крис Челиос, Рон Ролстон и Скотт Янг.
2018 U.S. Olympic Men’s Ice Hockey Team Management, Coaching Staff Named: https://t.co/amjVJjL4eG pic.twitter.com/pIEge5RM73— USA Hockey (@usahockey) 4 августа 2017 г.
Олимпийский турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. В предварительном раунде сборная СШЩА встретится с командами Словении, Словакии и России.
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