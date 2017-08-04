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Шалунов может перейти в «Чикаго» до окончания контракта с ЦСКА

Источник:  The AthleticКомментарии

Форвард ЦСКА Максим Шалунов может перейти в «Чикаго» до окончания контракта с армейским клубом. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник свой в «Чикаго».

Как отмечает издание, Шалунов не будет заключать контракт с «Блэкхоукс» в этом сезоне.

«Он на контракте, но в то же время надо наблюдать и ждать», - рассказал источник.

Напомним, что в межсезонье ЦСКА и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков стали игроками армейского клуба. «Сибирь» получила взамен форварда Александра Шарова и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне КХЛ Шалунов провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков.

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