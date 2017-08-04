По факту кражи клюшек и коньков у хоккеистов «Автомобилиста» возбуждено уголовное дело

По факту кражи в Нижнем Новгороде клюшек и коньков у хоккеистов «Автомобилиста» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом информирует Znak.com со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Как сообщает издание, сотрудники правоохранительных органов отрабатывают несколько версий, но пока не раскрывают их в интересах следствия.

Напомним, что накануне первого матча Кубка губернатора в Нижнем Новгороде раздевалку «Автомобилиста» во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко обворовали. У хоккеистов украли клюшки, форму и, даже, питание.