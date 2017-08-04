Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи0 : 1Ростов
Футбол  Ноттингем Форест0 : 0Миллуолл
Футбол  Сандерленд0 : 1Дерби Каунти
Футбол  Монако1 : 1Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

По факту кражи клюшек и коньков у хоккеистов «Автомобилиста» возбуждено уголовное дело

Источник:  Znak.comКомментарии

По факту кражи в Нижнем Новгороде клюшек и коньков у хоккеистов «Автомобилиста» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом информирует Znak.com со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Как сообщает издание, сотрудники правоохранительных органов отрабатывают несколько версий, но пока не раскрывают их в интересах следствия.

Напомним, что накануне первого матча Кубка губернатора в Нижнем Новгороде раздевалку «Автомобилиста» во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко обворовали. У хоккеистов украли клюшки, форму и, даже, питание.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Нефтехимик» подписал контракт с форвардом «Каролины» Нестрашилом«Нефтехимик» заключил соглашение с чешским нападающим Андреем Нестрашилом. Об этом сообщает официальный сайт нижнекамской команды.Шалунов может перейти в «Чикаго» до окончания контракта с ЦСКАФорвард ЦСКА Максим Шалунов может перейти в «Чикаго» до окончания контракта с армейским клубом. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник свой в «Чикаго».СКА отправился на турнир Sochi Hockey Open без Дацюка и ПлотниковаТренерский штаб СКА назвал игроков, которые полетели в Сочи на предсезонный турнир Sochi Hockey Open.Зинэтула Билялетдинов: Свитов и в прошлом году 12 шайб нащелкалГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче на Кубок губернатора Нижегородской области.Малахов – в «Спартаке»? Это круто!Малахов – в «Спартаке»? Это круто!Красно-белые объявили о желании подписать… Малахова.
MMA
Малиньяджи покинул тренировочный лагерь Макгрегора после опубликованных фотографий бойцом ММА
Футбол
Зидан готов работать с Мбаппе только в случае продажи Бензема, Роналду или Бэйла
Футбол
Марио Пашалич: Переход в «Спартак» – шаг назад? Я буду играть в Лиге чемпионов, о чем мечтал с детства
Футбол
«ПСЖ» собирается купить вратаря из чемпионата Испании за 100 миллионов евро
все новости
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости