Ярославский вратарь подпишет контракт с «Сибирью» благодаря победе в реалити-шоу
Источник: ХК «Сибирь»Комментарии
Голкипер из Ярославля Сергей
Громов стал победителем реалити-шоу ХК «Сибирь». Благодаря этому он подпишет
контракт с клубом.
Сегодня прошла церемония подведения награждения победителя, призеров и
участников реалити-шоу «Хочу в «Сибирь». Громов стал его победителем в
результате смс-голосования.
Именно с ним «Сибирь» подпишет контракт на один день и заявит его на
матч с московским «Спартаком» 22 августа. Также он примет участие в мастер-шоу
на День Болельщика ХК «Сибирь» 10 августа.
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