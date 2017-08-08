Ярославский вратарь подпишет контракт с «Сибирью» благодаря победе в реалити-шоу

Голкипер из Ярославля Сергей Громов стал победителем реалити-шоу ХК «Сибирь». Благодаря этому он подпишет контракт с клубом.

Сегодня прошла церемония подведения награждения победителя, призеров и участников реалити-шоу «Хочу в «Сибирь». Громов стал его победителем в результате смс-голосования.

Именно с ним «Сибирь» подпишет контракт на один день и заявит его на матч с московским «Спартаком» 22 августа. Также он примет участие в мастер-шоу на День Болельщика ХК «Сибирь» 10 августа.