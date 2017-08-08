Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар0 : 0Уфа
Футбол  Ростов (мол)3 : 1Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ярославский вратарь подпишет контракт с «Сибирью» благодаря победе в реалити-шоу

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Голкипер из Ярославля Сергей Громов стал победителем реалити-шоу ХК «Сибирь». Благодаря этому он подпишет контракт с клубом.

Сегодня прошла церемония подведения награждения победителя, призеров и участников реалити-шоу «Хочу в «Сибирь». Громов стал его победителем в результате смс-голосования.

Именно с ним «Сибирь» подпишет контракт на один день и заявит его на матч с московским «Спартаком» 22 августа.  Также он примет участие в мастер-шоу на День Болельщика ХК «Сибирь» 10 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кирилл Капризов: Этот сезон проведу в ЦСКА, а дальше посмотрим (видео)Кирилл Капризов: Этот сезон проведу в ЦСКА, а дальше посмотрим (видео)Обозреватель «Советского спорта» беседует с новичком ЦСКА Кириллом Капризовым, который играет за сборную России на турнире в Сочи.«Динамо» продолжит играть в «Парке Легенд»Московское «Динамо» подтвердило, что продолжит выступать на арене «ВТБ Ледовый дворец».ИИХФ: В КХЛ допинг обнаружили только у трех игроковМенеджер по коммуникациям Международной федерации хоккея (ИИХФ) Адам Стайсс прокомментировал сообщения СМИ, что еще одним игроком КХЛ, попавшимся на допинге, был форвард СКА Сергей Плотников.Голкипер Францоуз переподписал контракт с «Трактором»Вратарь Павел Францоуз переподписал соглашение с «Трактором» сроком на один год на новых условиях. Об этом информирует официальный сайт КХЛ.Защитник Ренн подписал контракт с рижским «Динамо»Уильям Ренн подписал контракт с рижским «Динамо». Об этом информирует официальный сайт команды.
Баскетбол
Женская сборная России обыграла команду Хорватии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Футбол
Матиас Краневиттер: Хотелось выйти на поле в матче со «Спартаком»
Футбол
Неймар подаст жалобу на «Барселону» в ФИФА за невыплаченный бонус
Футбол
Гаджи Гаджиев: Мы были чуть ближе к забитому голу
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости