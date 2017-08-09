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«Барыс» обыграл «Авангард» в матче турнира предсезонного турнира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты омского «Авангарда» уступили астанинскому «Барысу» в матче предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан со счетом 3:4.

В составе Авангарда» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Жукенов, Никита Лисов и Семен Кошелев.. У «Барыса» точные броски на счету  Линдена Вея, Дмитрия Шевченко, Кевина Даллмэна и Найджела Доуса.

Следующий матч «Авангард» проведет против нижнекамского «Нефтехимика», а «Барыс» встретится с челябинским «Трактором».

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